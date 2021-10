NBA Season Preview: Pacific Division

Nella Pacific Division, forse quella più competitiva della Western Conference, una nuova stagione ricca di incognite e sorprese sta per cominciare. L’arrivo di Russell Westbrook ha cambiato nuovamente gli equilibri, e ora i Los Angeles Lakers vogliono riprendersi il trono dell’ovest e il titolo NBA. Saranno loro i favoriti?

I Phoenix Suns sono chiamati alla stagione della riconferma, dopo l’exploit dello scorso anno. Sarà stato un fuoco di paglia, o in Arizona fanno sul serio e sono pronti per provare l’assalto al titolo? I Sacramento Kings stanno pian piano uscendo dai bassifondi della lega, grazie a una squadra giovane e di talento. Ogni stagione il progetto si arricchisce di nuovi, giovani, giocatori. È questo l’anno giusto per abbattere la maledizione dei Playoff?

Inoltre, i Los Angeles Clippers dovranno fare i conti con l’infortunio di Kawhi Leonard, probabilmente out per tutta la stagione. Paul George dovrà diventare il primo violino, e il resto del roster dovrà fare un passo in avanti. Infine, i Golden State Warriors, guidati da uno Stephen Curry ancora ai vertici della NBA: il ritorno di Klay Thompson si sta avvicinando, e quindi salgono le aspettative nella Baia.

Insomma, la Pacific Division sembra promettere spettacolo: diamo un’occhiata a cosa ci possiamo aspettare da queste cinque squadre nella stagione 2020-21.

Sacramento Kings

I Sacramento Kings si presentano ai nastri di partenza come una delle squadre più giovani e di prospettiva dell’intero panorama NBA. Nella scorsa stagione, conclusa con un record di 31 vittorie e 41 sconfitte, i Kings hanno mancato nuovamente l’accesso ai Playoff. Postseason che manca addirittura dal 2006, e che sembra un obiettivo improbabile anche per la prossima stagione. Se in attacco Sacramento ha dimostrato di essere una buona squadra, grazie al gioco frizzante di coach Luke Walton, e al talento dei suoi giovani giocatori, in difesa -terza peggiore della lega- e più in generale sotto l’aspetto della solidità complessiva, è apparsa lontana dal livello richiesto per accedere ai Playoff.

In estate, dal punto di vista free agency, i Kings hanno puntato sulla riconferma di alcune pedine importanti come Richaun Holmes, Terence Davis e Moe Harkless. In aggiunta sono arrivati i centri Alex Len e Tristan Thompson, per allungare le rotazioni. Al Draft NBA però, i Kings hanno potuto contare sulla nona scelta assoluta, usata per scegliere la guardia Davion Mitchell. Mitchell viene considerato uno dei prospetti più “NBA ready” dell’intero Draft. La guardia da Baylor può contare su un fisico potente e atletico. Inoltre è considerato un ottimo difensore, e potrà integrarsi molto bene in un back court che conta già Fox, Haliburton e Hield.

La prossima stagione, nonostante l’ottima aggiunta di Mitchell, difficilmente sorriderà ai Sacramento Kings. Il roster non sembra all’altezza per puntare a un posto nei Playoff. Tuttavia, con l’aggiunta del Play-in Tournament, i Kings potrebbero provare ad agguantare la decima posizione, sperando che, per la prima volta nella storia recente della franchigia, la fortuna sia dalla loro parte. La crescita dei giocatori, soprattutto di Fox, Bagley III e Haliburton, sarà determinante per il futuro dei Kings, che potrebbero comunque rischiare di vedere nuovamente il loro nome sul fondo della classifica della Western Conference.

Il pronostico per la stagione 2021-2022 vede Sacramento alle prese con l’ennesima stagione di transizione, da circa 35 vittorie.