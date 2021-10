NBA, Stephen Curry: “Felice della scelta di Wiggins”

Dopo un periodo di grande indecisione, la guardia dei Golden State Warriors Andrew Wiggins ha deciso di vaccinarsi, requisito necessario per giocare nella lega. Intervistato da The Athletic, la stella degli Warriors Stephen Curry ha così commentato questa scelta:

“Tutti sappiamo che per Andrew questa non è stata una decisione facile da prendere. Qualora non avesse deciso di vaccinarsi, non lo avrei guardato in modo diverso e non gli avrei mancato di rispetto. Certo, sarei rimasto deluso. Tuttavia, sono felice della sua decisione. Ha compreso la situazione, si è rivolto alle persone giuste, ha ricevuto le informazioni giuste ed ora è disponibile per dare il massimo durante la prossima stagione.”