NBA, Deandre Ayton convinto: “Voglio tornare in finale con Phoenix”

La scelta numero uno del NBA Draft 2018 Deandre Ayton ha vissuto momenti negativi prima di mostrare tutto il suo valore. Infatti dopo una stagione da sole 17 vittorie e una sospensione di 25 partite per doping, il centro delle Bahamas ha smentito gli scettici durante gli scorsi esaltanti playoff.

I Phoenix Suns infatti grazie alle sue prestazioni dominanti sono arrivati ad un passo dal conquistare il primo anello NBA della loro storia, arrendendosi solamente di fronte ai Milwaukee Bucks in sei gare. Ayton ha così commentato quanto vissuto:

“Non ho mai guardato le mie statistiche, quello che importava era solo vincere. Non sono mai stato così vicino alla vittoria, per questo non cambierò assolutamente nulla nella mia attitudine. Continuerò ad allenarmi duramente e avere la massima fiducia nei confronti dei miei compagni.”