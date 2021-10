Terza giornata di amichevoli preseason NBA dove ci sono state quattro partite: bene i Knicks e Houston, così come i Chicago Bulls travolgono i Cleveland Cavaliers. La partita tra Memphis e Milwaukee è stata sospesa a causa di un problema all’allarme antincendio: fino a quel momento, i Grizzlies erano al comando della partita con i 27 punti di Ja Morant.

Indiana Pacers – New York Knicks 104-125

Vittoria in scioltezza per i Knicks che domino il primo quarto, andando man mano a controllare la partita: subito in forma smagliante Julius Randle con i suoi 20 punti e nove rimbalzi, non è da meno RJ Barrett che risponde con 17 punti. Tra le fila di Indiana bene Chris Duarte dalla panchina con 15 punti realizzati, seguito dai 13 di Justin Holiday e i 10 di Myles Turner, mentre Sabonis si ferma a sei punti, otto rimbalzi e tre assist.

Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 95-131

Nella seconda partita di giornata della preseason NBA i Bulls travolgono i Cavs: Chicago dominante nei primi tre quarti, dove nel terzo chiude con 41 punti di vantaggio. Zach LaVine incanta con 25 punti, bene anche DeRozan e Green con 13 punti e, rispettivamente, quattro rimbalzi e altrettanti assist e otto rimbalzi. Caruso dalla panchina si presenta con 10 punti e 10 assist, mentre tra le fila di Cleveland si salvano solo l’ex Markkanen con 13 punti e Collin Sexton con 14.

Washington Wizards – Houston Rockets 119-125

Partita combattuta quella tra Wizards e Rockets, l’ultima di questa giornata di preseason NBA: Houston chiude il primo quarto in vantaggio, cedendo il secondo a Washigton per poi vincere, in extremis, gli ultimi due. Devastante Kevin Porter Jr., autore di 25 punti, quattro rimbalzi e cinque assist, mentre il rookie Jalen Green rifila 12 punti accompagnati da sei rimbalzi e due assist. In casa Washington bene Beal con i suoi 18 ounti, Dinwiddie con 14 e Holiday con 17, mentre Harrell domina i rimbalzi con ben 11 all’attivo.

