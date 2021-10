Come previsto, durante la conferenza stampa odierna, Pau Gasol ha annunciato il suo ritiro dalla pallacanestro, ponendo fine ad una lunga e magnifica carriera. Il catalano, si era preso del tempo al termine dei Giochi Olimpici per capire se tornare a disposizione del Barcellona oppure dire addio.

Solo tre settimane fa, l’ex Lakers si era lasciato andare a queste dichiarazioni:

“Sto ancora pensando se continuare o meno. Non sarà una decisione facile da prendere e quando lo scoprirò ve lo farò sapere. Sono un giocatore professionista da 23 anni e valuto tutti i fattori per prendere una decisione velocemente e poterla comunicare al club. Sta a me e alla mia famiglia decidere, pratico questo sport da tanti anni ed è stato ed è una parte insostituibile della mia vita. Mi sono preso un po’ di tempo dopo Tokyo per riflettere e rilassarmi. Se continuo a giocare corro dei rischi perché c’è molta pressione sul mio corpo, quindi devo valutare i pro ed i contro. La stabilità è qualcosa che non abbiamo avuto nella mia famiglia. Ci sono giorni in cui voglio riprendere gli allenamenti e altri in cui non è così facile.”

La decisione è quindi presa a 41 anni compiuti. La scorsa stagione, il catalano ha giocato al FC Barcelona con l’obiettivo di allungare la sua carriera fino ai giochi di Tokyo. Obiettivo raggiunto per lui, il quale ha potuto salutare La Roja per l’ultima volta. In ACB Gasol ha viaggiato con una media di 10.4 punti e 5 rimbalzi, mentre in Euroleague con 4.6 punti e 2.4 rimbalzi in 7 partite.

Pau Gasol ha inoltre giocato 1226 partite di stagione regolare NBA, conquistato 2 titoli, selezionato 6 volte per l’All-Star Game, inserito 4 volte in team All-NBA, sollevato il trofeo Rookie of the Year, e ovviamente conquistato un numero impressionante di medaglie con la sua nazionale: 2 medaglie d’argento ai Giochi Olimpici, un Mondiale nel 2006 e 3 Eurobasket (7 medaglie in tutto all’Eurobasket). Il suo posto nella Hall of Fame è assicurato.

