NBA, Zion Williamson sulla nuova stagione: “Le persone vedranno molte cose”

I New Orleans Pelicans sono chiamati a risorgere, dopo tre stagioni alquanto sottotono. La rinascita passa inevitabilmente dalla forza della natura con il numero 1, ossia Zion Williamson. Il prodotto dei Duke Blue Devils è lontano dall’essere un giocatore definitivamente plasmato, poiché la sua difesa e il suo attacco necessitano ancora lavoro. Ma il futuro è suo, senza alcun dubbio.

Nel corso di una chiacchierata con SiriusXM Radio, il classe duemila ha alzato spontaneamente l’asticella delle aspettative:

“Le persone vedranno molte cose. Vedranno rendere il gioco molto più facile per me stesso, il che significa semplicemente andare ad aprire più spazi per il mio gioco. Gli allenatori si fidano di me come point forward. Questo mi aprirà molti spazi. Avrò molti tiri questo anno.”

Zion Williamson è un vincente nato, motivo per cui è rimasto deluso del fatto di non aver agguantato ai Playoff:

“È stata una sensazione nauseante. Non siamo arrivati ai Playoff e guardandoli ho pensato: ‘Noi possiamo esserci’. Lo so che possiamo andarci questo anno. Qualcosa mi ha attraversato e ho detto: ‘Non succederà ancora’. Non succederà più.”

Il giovane ha poi concluso:

“Quando ho iniziato ad allenarmi, tutto, qualsiasi ripetizione, è stato un affare personale. Tutto è come: ‘Niente questo anno ci fermerà dal raggiungere i Playoff’. Io mi assicurerò di mettere la mia parte e più, per far sì che i miei compagni mi vedano lavorare.”

