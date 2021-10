NBA, Steve Kerr fiducioso nel riavere Andrew Wiggins a disposizione

Continua la saga no vax in casa Golden State Warriors. Il protagonista è sempre Andrew Wiggins che da settimane si è schierato contro la somministrazione vaccinale. In seguito però ai protocolli messi in vigore dal Dipartimento della Salute Pubblica di San Francisco, allo stesso Wiggins sarà vietato l’ingresso all’Oracle Arena fino all’ottenimento del Green Pass.

Steve Kerr, interrogato continuamente sul fatto, continua a dimostrarsi fiducioso sul rientro a piena capacità del suo giocatore.

Didascalico coach Kerr, che di certo non avrebbe voluto affrontare anche questa grana. Dopo un paio di anni nel purgatorio NBA, i Golden State Warriors vogliono tornare protagonisti dell’annata 2021/22, complice anche il venturo rientro di Klay Thompson. Inutile dire però che Wiggins rappresenta un pezzo importante del quintetto californiano, sarebbe un vero disagio affrontare una regular season senza la sua presenza nelle gare casalinghe.

Steve Kerr, però, ha le idee chiare.

Kerr said Wiggins was “under the weather” and did not practice today.

No update regarding vax status — Kerr reiterates “we anticipate he’ll be available.”

— Nick Friedell (@NickFriedell) October 2, 2021