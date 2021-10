NBA, Carmelo Anthony sui Lakers: “Panchinaro? Farò tutto ciò che serve per vincere”

Il roster dei Los Angeles Lakers si è arricchito con nomi di altissimo spessore in questa sessione estiva. Ad accompagnare LeBron James e Anthony Davis alla caccia del secondo anello in gialloviola, si sono infatti aggiunti Dwight Howard, Russell Westbrook, Rajon Rondo e Carmelo Anthony su tutti. Una manciata di campioni che assieme toccano otto titoli vinti, cinque MVP della lega e 56 convocazioni all’All-Star Game. In campo però si scende sempre e solo in cinque.

Con un roster così profondo le rotazioni di questi campioni verrà sicuramente stravolta rispetto ai loro più naturali standard. Il ruolo di Carmelo Anthony a tal proposito, sembra più incerto che mai:

“Non ci sto nemmeno pensando. Quello che vorrà il coach, noi lo faremo. Non mi importa del mio ruolo a questo punto. Quello che conta è vincere”

In 17 delle 18 stagioni da professionista NBA, Melo è stato titolare della squadra per cui giocava. 1,117 delle sue 1,191 partite le ha iniziate in quintetto. Solo l’anno scorso coi Portland Trail Blazers Anthony ha iniziato la stagione da panchinaro.

“Mi sono dovuto adattare la scorsa stagione. Dopo che ci ho preso la mano è stato facile capire il ruolo che avrei dovuto ricoprire in squadra. Sarà lo stesso qui. La vedo un po’ come il team USA delle Olimpiadi, in un certo senso. C’è così tanto talento che bisogna capire ciò che funziona meglio per tutti e per la squadra. A questo punto, davvero, qualsiasi cosa serva la farò. Non starò seduto lamentandomi di voler partite titolare o dalla panchina. Quello che sarà, sarà. Ho 17 anni d’esperienza come starter e uno partendo dalla panchina. Non è qualcosa a cui penso”

Coach Vogel sul ruolo di Anthony

Nonostante la mole realizzativa di Carmelo Anthony sia fisiologicamente calata –13.4 punti a partita nella stagione 2020, lontani dai 23.0 di media in carriera- la sua precisione al tiro farà molto più che comodo alla franchigia californiana. In ruolo da spot-up shooter, Melo potrebbe garantire il 42.1% dal campo e il 40.9% da tre che ha fatto registrare in maglia Blazers.

La domanda rimane però sempre la stessa: qual è il ruolo di Carmelo Anthony in questi Lakers? Risponde coach Vogel.

“Questo è ancora da determinare. Quando abbiamo parlato prima che firmasse per noi, gli dissi che per lui avevo immaginato un ruolo di grande importanza. Non so ancora quale sarà con precisione. Se partirà titolare o dalla panchina. So solo che sarà un grande fattore per il successo del team”

