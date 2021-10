NBA, al via la preseason: Lakers vs Nets senza LeBron e Durant

Manca poco all’inizio della stagione 2021/22, ed uno degli appuntamenti che coincide con la partenza della regular season è alle porte.

La prima gara di preseason NBA comincia questa notte, ed in campo si sfideranno due delle potenze che gli addetti ai lavori danno come favorite per la conquista dell’anello. I Los Angeles Lakers ospiteranno i Brooklyn Nets allo Staples Center, in un match che però nasce con molti asterischi.

Secondo quanto riportato dai media americani infatti, entrambe le franchigie si presenteranno alla sfida senza le proprie stelle: LeBron James, Russell Westbrook, Carmelo Anthony e Trevor Ariza non saranno a disposizione per i gialloviola.

LeBron, Melo and Russ are just out for general rest purposes for a pre-season game. Ariza has a sore foot/ankle https://t.co/rNdQSfvtmq — Mark Medina (@MarkG_Medina) October 1, 2021

Stessa condizione, se non peggiore, quella dei Brooklyn Nets che, oltre ai Big Three Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving, dovranno far a meno anche di Blake Griffin, Joe Harris, Patty Mills e James Johnson.

Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Joe Harris, Patty Mills, Blake Griffin and James Johnson all will NOT play Sunday against the Lakers per Steve Nash. — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) October 2, 2021

Un match senza le superstar delle due squadre quindi, ma che nasconde comunque grande fascino. Per entrambi i team infatti questa sarà l’occasione di mettere dei chilometri nelle gambe e cominciare a creare la giusta intesa in previsione della regular season. Restano inoltre dei nomi importanti in rotazione, tra cui Anthony Davis, DeAndre Jordan, Dwight Howard, Paul Millsap e LaMarcus Aldridge su tutti, di ritorno dopo i problemi cardiaci che ne avevano minato la carriera.

