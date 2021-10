NBA, Evan Fournier lancia New York: “Abbiamo la giusta mentalità”

Durante questa offseason, Evan Fournier ha deciso di unirsi ai New York Knicks. In questi primi giorni di allenamento con la nuova squadra, il francese è rimasto entusiasta dell’ambiente che si respira nella Grande Mela. Di questi suoi sentimenti ne ha parlato alla stampa:

“Ogni training camp è diverso da squadra a squadra e dipende anche dai compagni e dall’allenatore. Mi è sembrato di tornare indietro nel tempo, quando sono entrato in NBA nel 2012, perché Thibodeau ha una mentalità old school. Devo ammettere che fin dall’inizio mi sono trovato bene con tutti i miei nuovi compagni. Abbiamo lavorato duramente in questi giorni, ma ci siamo anche divertiti.”