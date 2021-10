NBA, Ime Udoka nominerà un capitano dei Celtics

Durante la lunga gestione di Brad Stevens da head coach, i Boston Celtics non hanno mai avuto un capitano. Questo aspetto poco si abbinava alla filosofia da allenatore di Stevens, che ha sempre creduto nell’importanza del collettivo più che del singolo. Ma con il suo passaggio nel ruolo di President of Basketball Operations, e l’arrivo di Ime Udoka sulla panchina, le cose stanno per cambiare.

Il nuovo capo allenatore dei Boston Celtics, dopo gli allenamenti del sabato al training camp, ha rivelato che potrebbe ritornare alla pratica di nominare il capitano della squadra. Udoka sa che l’argomento è importante all’interno dello spogliatoio Celtics, e parlando con i giornalisti durante la sessione quotidiana di media availability, ha detto che potrebbe nominarne anche due:

“Ne abbiamo parlato con lo staff. Ci sono diversi ragazzi che sono qui da molto, sono il nostro core. C’è Marcus [Smart], Jaylen [Brown], Jayson [Tatum], loro sono qui da sempre praticamente. Ma abbiamo anche un giocatore come Al [Horford], che ritorna dopo tempo e ha la presenza da veterano, una voce da veterano che tutti noi rispettiamo e ascoltiamo”

Poco dopo, nella stessa sessione, i giornalisti hanno chiesto a Jaylen Brown cosa ne pensasse riguardo questa nomina. L’All-Star si è mostrato sicuro del clima dello spogliatoio, e della leadership che già c’è a prescindere da chi sarà il capitano:

“Abbiamo molti grandi leader nella nostra squadra. Anche se non sarò scelto per questo ruolo non la prenderò come una brutta cosa. Penso che andare a scegliere le voci da seguire durante la stagione sarà fantastico. Sicuramente avremo bisogno, nei momenti di difficoltà, di una voce forte in grado di portarci oltre le avversità. Al momento Al [Horford] ha sicuramente il mio voto”

