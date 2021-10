NBA, DeAndre Jordan chiarisce il suo ruolo ai Lakers

La scoppiettante campagna acquisti dei Los Angeles Lakers ha portano in California alcuni dei nomi più importanti del recente passato. Nello specifico, DeAndre Jordan si è unito al rientrante Dwight Howard per ricoprire il ruolo di cinque, posizione in campo che può essere occupata anche dalla stella Anthony Davis.

Ad oggi, molti dei ruoli dei Lakers sono ancora indefiniti. Nel dubbio su chi partirà in quintetto in queste gare di pre season e soprattutto ad inizio stagione, lo stesso Jordan si dimostra tranquillo. Queste le sue parole ai media americani:

“Questo è il bello di un roster del genere, avere diversi line-up da poter schierare in campo. In ogni partita dovremo fare capire chi siamo. Perciò ci saranno partite in cui giocheremo con un quintetto altissimo, ed altre invece da small ball. Penso che a questo punto della mia carriera, delle nostre carriere, tutto ciò che importa alla fine è vincere e raggiungere l’obiettivo come team. Questo è tutto quello che mi preoccupa”

Dichiarazioni molto distese quelle di DeAndre Jordan, sulla falsa riga di quelle di Carmelo Anthony delle recenti ore. Sinonimo di una squadra che è ben consapevole del proprio talento. Vedremo coach Vogel che tipo di squadra deciderà di far scendere in campo.

Leggi anche

NBA, Steph Curry: “Felice di aver ricordato a tutti di cosa sono capace”

NBA, Kevin Durant sulle aspettative di media e fan: “La pressione esterna non conta”

NBA, Kawhi Leonard potrebbe tornare prima del previsto dall’infortunio