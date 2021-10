NBA, Kawhi Leonard potrebbe tornare prima del previsto dall’infortunio

Nonostante una postseason superlativa da parte di Paul George, le ambizioni Playoff dei Los Angeles Clippers sono state frantumate dall’infortunio di Kawhi Leonard nella serie contro gli Utah Jazz. Il giocatore ha infatti riportato una lesione del crociato durante Gara 4 delle semifinali di Conference, subendo un infortunio che richiede un’accurata riabilitazione della durata di diversi mesi.

Come riportato da Sports Illustrated, però, la situazione sarebbe meno drammatica del previsto. Anche se Leonard salterà in ogni caso buona parte della stagione, le voci riportate dalla testata americana indicherebbero che l’ala piccola sarebbe in anticipo sulla tabella di marcia imposta per infortuni simili, e potrebbe ritornare a disposizione dei Clippers prima del previsto.

Se tutto andasse secondo i piani, il periodo di rientro ideale di Leonard potrebbe essere intorno a marzo-aprile. Il giocatore ha voluto parlare brevemente della questione durante il media Day, volendo però smorzare eventuali entusiasmi:

Sto semplicemente lavorando un giorno alla volta con lo staff, quando arriverà una data di rientro precisa saremo pronti e la renderemo pubblica.

Leonard ha voluto specificare la propria volontà di tornare quest’anno, ma la situazione è ancora fluida: il minimo segnale negativo potrebbe infatti comportare uno spostamento della potenziale data di ritorno.

Leggi anche:

NBA, LeBron James ha fiducia nei Lakers: “Vedo energia nuova rispetto ad un anno fa”

Mercato NBA, gli Wizards offrono il rinnovo a Beal

NBA, i 76ers non pagano parte dello stipendio a Simmons