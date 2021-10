NBA, LeBron James svela chi lo sta impressionando durante il ritiro dei Lakers

Procede a ritmi serrati il training camp dei Los Angeles Lakers versione 2021/2022. La compagine allenata da coach Frank Vogel può contare su tutti i suoi effettivi. A partire dal ‘solito’ LeBron James, il quale si trova all’alba della sua 19esima stagione in NBA. Il nativo di Akron, al termine delle prime sedute, si è rivolto ai giornalisti svelando chi sono i giocatori che lo stanno impressionando maggiormente in questa fase di preparazione:

“K. Nunn, Bazemore e DJ stanno giocando dell’ottima pallacanestro per noi e stanno imparando il nostro sistema molto in fretta. Dobbiamo continuare a costruire le giuste abitudini, enfatizzare quello che vogliamo fare in attacco e in difesa e costruire una cultura di squadra. Westbrook? Non mi sta mostrando niente che non sapessi già. È un agonista incredibile e un grande compagno di squadra, oltre che un ottimo comunicatore.”