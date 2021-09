NBA, Ben Simmons conferma di non voler più giocare insieme ad Embiid

Ben Simmons non cambia idea: vuole lasciare i Philadelphia 76ers. Secondo gli ultimi report, parte del desiderio del giocatore di lasciare la squadra ha a che fare con il suo non voler più giocare al fianco di Joel Embiid. Secondo Sam Amick di The Athletic, Simmons crede che il suo stile di gioco non combaci con quello del lungo. Amick ha comunque sottolineato che dietro la decisione di Simmons non ci sia “niente di personale con il centro” e che il giocatore ha deciso che la sua carriera potrà essere più rilevante senza Embiid ad ‘intasare’ il pitturato.

Nel frattempo, l’australiano ha confermato il suo forfait per il training camp e che non intende giocare mai più per i 76ers. Doc Rivers qualche giorno fa ha confermato che Simmons ha chiesto esplicitamente al front office di essere scambiato. Detto questo, Embiid nel media day di ieri ha comunque voluto lanciare un messaggio al suo compagno di squadra:

“Spero davvero che cambi idea. Adoro giocare con lui. Abbiamo costruito questa squadra intorno noi. Non lo vedo come un ‘questa è la mia squadra’. Non mi interessa niente questa cosa”.

