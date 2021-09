Steve Kerr ha condotto il primo allenamento della stagione dove, dopo tanto tempo, c’era anche Klay Thompson: il numero 11 dei Golden State Warriors sta ancora seguendo la riabilitazione per recuperare dall’infortunio, ma i segnali lanciati in allenamento danno molta speranza a Kerr.

Back on the court. Home sweet home.

Allenandosi con la squadra, Thompson ha fatto un altro piccolo passo verso il suo ritorno sul parquet che, però, è ancora lontano. Tuttavia, anche se il ritorno di Klay è lontano, Steve Kerr è felice di aver rivisto allenarsi e, soprattutto, veder felice la sua superstar:

Good vibes all around with Klay at practice 🙌 https://t.co/9AByzZYOEz pic.twitter.com/bF3zBAy4yj

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) September 29, 2021