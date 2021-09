NBA, Il GM di Portland toglie Damian Lillard dal mercato

In occasione del tradizionale Media Day che apre le porte alla nuova stagione NBA, situazione convulsa in casa Portland Trail Blazers. I rumors che circondano il nome di Damian Lillard – pur smentiti dal diretto interessato – tengono in apprensione la tifoseria. La dirigenza prova a gettare acqua sul fuoco: Neil Olshey, GM della franchigia, ha ribadito fermamente le intenzioni della franchigia dell’Oregon, che non vuole privarsi del suo uomo simbolo.

Neil Olshey: "Clearly, we were never going to be receptive to moving Dame. We're never going to be receptive to moving Dame. He's the bedrock of this organization and he's going to be here as long as he's happy."

— Sean Highkin (@highkin) September 27, 2021