Anche quest’anno Kawhi Leonard guiderà i Los Angeles Clippers: il giocatore, infatti, ha firmato un contratto di quattro anni a 176.3 milioni di dollari. Una scelta particolare visto che il giocatore aveva sempre firmato contratti di due anni con la player option: l’aver firmato un contratto così lungo fa ben sperare i tifosi dei Clippers per il futuro.

Kawhi Leonard says that the best option for him was to do a 1+1 then a 5-year. But he says he wants to play, and that 1+1 would have been a media phenomenon he wasn't interested in.

