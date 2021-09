NBA, Manu Ginobili ritorna ai San Antonio Spurs

A tre anni dal suo ritiro dal basket giocato, Manu Ginobili ritornerà ai San Antonio Spurs. Nella franchigia che lo ha reso grande in NBA, e con cui ha vinto quattro anelli, avrà un ruolo molto particolare. Sarà infatti lo special advisor per le basketball operations della squadra texana. Più precisamente, come detto dallo stesso Adrian Wojnarowski, che per primo ha riportato la notizia, il suo compito sarà basato molto sui giocatori e sul loro sviluppo dentro e fuori il parquet.

ESPN Sources: Manu Ginobili is returning to the San Antonio Spurs as a special advisor to basketball operations. Ginobili will take on a player-centric role that’s focused on the development of players on and off the court. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 24, 2021

Fin dal suo ritiro nel 2018, gli Spurs avevano continuamente provato a riportare nella franchigia la stella argentina, senza dubbio uno dei cestisti internazionali più forti degli ultimi venti anni. Nel corso della sua lunga carriera, Ginobili si è costruito una reputazione importantissima, dimostrandosi un vero leader dello spogliatoio. E proprio per questo coach Pop, il CEO R.C. Buford e il general manager Brian Wright gli hanno sempre proposto un ruolo importante. Il primo obiettivo è proprio quello di trasmettere alle nuovi generazioni la mentalità vincente che ha permesso agli Spurs di essere una delle squadre più forti e vincenti nei primi due decenni degli anni 2000.

Nel corso della sua lunga carriera in NBA, Ginobili ha guadagnato due convocazioni per l’All-Star Game. Nel 2008 ha anche vinto il premio di Sixth Man of the Year. Il suo palmares non si ferma però alle soddisfazioni personali: quello che più conta è sicuramente la vittoria dei quattro titoli con gli Spurs (2003, 2005, 2007 e 2014). Per non citare poi i tanti trofei collezionati in Europa, soprattutto l’Eurolega vinta con la Virtus, e, con la nazionale argentina, l’oro olimpico ad Atene.

Leggi anche:

NBA, Becky Hammon: “Non assumetemi solo per spuntare la casella”

Marco Belinelli sceglie il suo quintetto ideale di sempre: out LeBron James

NBA, la riabilitazione di Zion Williamson avrebbe incrinato il rapporto con i Pelicans