NBA, Antetokounmpo ammette: “LeBron James è ancora il più forte di tutti”

Neanche il titolo NBA è riuscito a far cambiare idea a Giannis Antetokounmpo. Il greco, infatti, nelle ultime ore ha ammesso di aver ancora tanta strada da fare per essere il miglior giocatore della lega. In una intervista rilasciata al canale televisivo greco COSMOTE TV, la stella di Milwaukee ha dichiarato quanto segue:

“Mi piace essere una sorta di inseguitore. Io non sono il miglior giocatore del mondo. Ve lo dico onestamente, non lo sono! KD, LeBron, Kawhi, Luka, Curry, AD potrebbero esserlo. Io no. Sto ancora dando la caccia ai più grandi di tutti i tempi. LeBron James è ancora il miglior giocatore del mondo. “

Non si discute sul fatto che LeBron abbia un curriculum migliore di Antetokounmpo, ma la stella dei Bucks ha ancora tanta strada da fare per accumulare altri trofei, dopo aver conquistato l’anello nelle ultime Finals contro i Phoenix Suns. Tutto questo mentre la sua carta d’identità dice 26 anni.

Il due volte MVP ha chiuso Gara 6 delle scorse Finali con 50 punti, 14 rimbalzi e 5 stoppate, tirando 16 su 25 dal campo e 17 su 19 dalla linea di tiro libero. Basta questo per dimostrare la caparbietà di un giocatore che deve essere considerato per forza di cose un top della lega. Se questa versione di Antetokounmpo si dovesse presentare per tutta la stagione, sarà difficile incoronare qualcun altro come miglior giocatore del campionato.

