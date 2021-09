Frank Ntilikina è un nuovo giocatore dei Dallas Mavericks: l’ex giocatore dei Knicks si unisce ai texani firmando un contratto biennale, dove il primo anno è garantito mentre il secondo lo sarà a determinate condizioni. L’ingaggio totale del giocatore sarà di circa 3.8 milioni.

Frank Ntilikina’s 2-year deal with the Mavericks is fully guaranteed in Year 1 and nonguaranteed in Year 2. The second year of Ntilikina’s deal becomes fully guaranteed if he’s on the Mavs roster past 7/4/22, per sources. The ex-Knick’s contract is for $3.8 million in total.

