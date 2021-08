NBA, Golden State fissa la data di rientro in campo per Klay Thompson

Finalmente sembra essere stata decisa una data di rientro per Klay Thompson. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, Golden State avrebbe fissato il giorno di Natale per il ritorno sui parquet della NBA della sua stella. Queste le parole di Ramona Shelburne, giornalista della famosa emittente sportiva che ha raccolto le informazioni:

“Potrebbe tornare un po’ prima, ma in termini di condizione e forma fisica gli Warriors stanno prendendo di mira la partita del giorno di Natale contro i Phoenix Suns. So che sembra un po’ tardi per le persone, ma Klay si è fatto male il 18 novembre (2020), quindi sono trascorsi 13 mesi dall’infortunio al tendine d’Achille.”

Come sappiamo, la lesione al tendine d’Achille è sempre delicata, con Golden State che non vuole comprensibilmente accelerare i tempi di recupero di un giocatore che ha già dovuto fare i conti in passato anche con la rottura del crociato nel 2019. Thompson non gioca una gara NBA da gara 6 delle finali del 2019 contro i Toronto Raptors. Il cinque volte All-Star – prima del grave infortunio al ginocchio – aveva saltato soltanto 66 partite delle sue otto stagioni precedenti.

Golden State non vede l’ora di riavere sul parquet la sua guardia. Thompson è un tiratore da quasi il 42% in carriera da dietro l’arco ed è stato inserito due volte nella terza squadra All-NBA. Con lui gli Warriors hanno vinto tre titoli: nel 2015, 2017 e 2018. Sembra ormai tanto tempo fa

