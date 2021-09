NBA, JJ Redick annuncia il ritiro ufficiale

Come un fulmine a ciel sereno, JJ Redick ha deciso di annunciare il ritiro. Il giocatore lo ha ufficializzato tramite un post su Instagram in cui ha mostrato diverse fotografie simboliche, tra cui la sua prima volta con la palla da basket in mano e l’ultima avventura in NBA con la canotta dei Dallas Mavericks:

“Prima squadra. Ultima squadra. Sono grato per quello che c’è stato nel mezzo. Oggi, annuncio ufficialmente il ritiro dal gioco del basket. Grazie a tutti voi per aver fatto parte di questo mio lungo viaggio e carriera. Ho iniziato a giocare a basketball 30 anni fa, nel cortile di casa mia sopra un appezzamento di terreno irregolare, in erba. È su quel campo che i miei sogni hanno iniziato a prendere forma. La realtà ha superato di gran lunga i miei sogni!! Sono così grato per questi 15 anni trascorsi in NBA e per tutte le fantastiche relazioni costruite così come i ricordi collezionati lungo la strada.”

Infortunatosi al tendine d’Achille, Redick nella scorsa stagione è riuscito a scendere in campo solo in 44 occasioni, di cui solo 13 con Dallas. La guardia, nell’ultima annata sportiva, ha registrato una media di 7.4 punti a partita in 16.4 minuti di permanenza sul parquet. Arrivato in NBA nel 2006, il giocatore ha vissuto i suoi momenti migliori con la maglia dei Los Angeles Clippers con cui ha segnato 15.8 punti di media ad allacciata di scarpa.

