NBA, JJ Redick sul ritiro: “È il momento giusto, ora padre a tempo pieno”

JJ Redick ha annunciato poche ore fa il suo ritiro ufficiale dal basket giocato tramite un post pubblicato su Instagram. L’ormai ex giocatore ha quindi spiegato i motivi che lo hanno portato a dire addio alla NBA:

“So che questo è il momento giusto. È tempo per me di essere un padre presente, è tempo per me di riflettere, fare una pausa ed è tempo per me di prepararmi per la prossima fase della mia vita. Ci sono cose che mi mancheranno. Mi mancherà la competizione, mi mancherà la routine, mi mancherà l’emozione di giocare davanti a 20.000 tifosi urlanti e il cameratismo dello sport di squadra. Mi hanno aiutato troppe persone lungo la strada per ringraziarle tutte singolarmente, ma voglio provare a citare alcuni soggetti decisivi. Voglio ringraziare i miei primi allenatori in AAU. Mi hanno instillato un senso di durezza, competizione e disciplina. Voglio ringraziare Boo Williams, che mi ha dato la mia prima possibilità di competere ad alto livello. Billy Hicks e Chris Morris per avermi spinto ogni giorno e avermi aiutato a mantenere la calma a Cave Spring. Coach K, ovviamente. Chris Collins, Johnny Dawkins e tutte le persone fantastiche di Duke, per avermi aiutato a crescere e avermi permesso di vivere il mio sogno d’infanzia. A tutti i miei allenatori NBA, grazie. Mi avete aiutato a diventare un giocatore migliore, una persona migliore. Ci sono così tante persone dietro le quinte che hanno avuto un ruolo importante nella mia carriera. Voglio ringraziare tutti i miei preparatori fisici, massaggiatori, chiropratici, i magazzinieri che mi hanno dato calzini nuovi per ogni partita. Lo staff di supporto, lo staff di sviluppo dei giocatori, lo staff delle pubbliche relazioni… Ci sono troppe persone da citare. Joey Jordan, Jay, Ross, Tim per citarne alcuni, grazie. Voglio anche ringraziare i miei agenti.”