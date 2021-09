Steve Ballmer confessa: “Non abbiamo idea se Kawhi tornerà l’anno prossimo”

La stagione dei Los Angeles Clippers si è conclusa con una finale di Conference, raggiungendo un traguardo mai prima sfiorato. Rimane però l’amaro in bocca per quella serie contro i Phoenix Suns giocata senza il loro miglior giocatore. Kawhi Leonard ha infatti dovuto chiudere anzitempo la sua stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore in Gara 4 della serie poi vinta contro gli Utah Jazz. Una mancanza che ha mortificato e non di poco le aspettative della squadra guidata da Ty Lue.

In occasione della pirotecnica inaugurazione della nuova Arena dei Clippers, il proprietario Steve Ballmer è stato proprio interrogato sul possibile ritorno di Leonard nella prossima stagione.

“Nessuno lo sa a questo punto. Nessuno. E’ possibile, certo, ma dipende solo da cosa dicono i dottori e da cosa dice Kawhi”

I tempo di recupero per un infortunio di questa gravità sono convenzionalmente molto alti. Nelle più rosse delle aspettative, potremmo vedere Kawhi Leonard tornare in campo per la fine della regular season. Ma si sa, con Leonard è difficile sbilanciarsi.

Inutile dire che i Clippers con a roster un Kawhi sano sono uno dei maggiori candidati per conquistare un posto alle NBA Finals. Senza è difficile vederli competere per il titolo. Ballmer continua:

“Ogni anno cominciamo la stagione con l’obiettivo dell’anello. E’ ciò che vogliamo. Ovviamente non avere uno dei nostri migliori giocatori fa male. Vedremo quando Kawhi sarà pronto per tornare. Ma abbiamo un sacco di giocatori che staranno con noi questo ed il prossimo anno. Sono convinto che questo ci dia grandi possibilità”

Leggi anche

NBA, Iguodala ne è certo: “Steph Curry ha rivoluzionato il gioco”

NBA, Jamal Crawford svela il suo ricordo più bello legato a Kobe Bryant

Alex Antetokounmpo vicino alla firma con una squadra NBA