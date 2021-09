NBA, Rick Carlisle mette in riga Indiana: “In tanti scontenti per i recenti risultati”

Durante l’estate Rick Carlisle è diventato ufficilamente il nuovo capo allenatore degli Indiana Pacers. Carlisle sembra aver già intuito i punti di forza e debolezza della sua squadra poiché ha già in mente l’impianto di gioco per i suoi ragazzi. Lui stesso, durante un’intervista rilasciata a IBJ, ha affermato che diversi giocatori, perlopiù i veterani, dei Pacers sono scontenti per i risultati ottenuti negli ultimi anni e vogliono assolutamente cambiare rotta. Queste le parole di Rick Carlisle:

“Molti sono scontenti per i recenti risultati ottenuti dalla squadra. Dobbiamo trovare una strategia di gioco che ci porti ad ottenere il massimo con quello che abbiamo. Non voglio porre obiettivi, poiché certe volte si punta a obiettivi mediocri. Quando iniziai ad allenare a Detroit, la squadra arrivava da una stagione nella quale aveva vinto appena 32 partite. Mi chiesero se quel nucleo di giocatori sarebbe arrivato a vincere almeno il 50% delle partite e dissi ‘Perché fissare un obiettivo così basso?’. Finimmo la stagione con 50 vittorie e 32 sconfitte perché la difesa era migliorata enormemente. Dobbiamo guardare alle ottime cose che la squadra ha fatto l’anno scorso. Hanno svolto un ottimo lavoro in attacco, soprattutto con il tiro da tre o sulla gestione della sfera.”



Successivamente ha inviato un messaggio ai propri giocatori:

“Ho parlato con molti di loro. Soprattutto con LeVert, Turner, Lamb e tutti i rookie. Con alcuni devo ancora parlare individualmente. Il messaggio principale è che devono lavorare al massimo sul loro fisico per essere in forma prima della stagione. Questo è alla base di tutto. Poi lavoreremo per migliorare la nostra difesa. Tutti dovranno lavorare sul loro tiro.”

