NBA, Iguodala sicuro: “LeBron James è il giocatore più intelligente della storia”

La famosa stoppata di LeBron James in Gara 7 delle finali 2016, sembra non riservare alcun fastidio per Andre Iguodala. Il giocatore degli Warriors, infatti, nel corso di una intervista ha etichettato il nativo di Akron come il “giocatore più intelligente della storia”. Lo stesso Iguodala ha poi voluto porre l’attenzione su quanto fatto in quella occasione da Kyrie Irving, peraltro autore del tiro della vittoria nella successiva azione:

“La stoppata di James non mi disturba. Sapete perché? Ve lo dico: sottovalutiamo l’importanza di Kyrie Irving in quella serie. Kyrie è uno dei giocatori più pazzi che abbia mai visto. Ha messo quel tiro alla fine della partita, con l’aiuto di James. LeBron è il giocatore più intelligente della storia. Come ha detto Isiah Thomas, non ha mai avuto un allenatore di livello Hall of Fame come lui, ma ha avuto molti allenatori diversi ed è riuscito a conquistare il successo. Sì, LeBron è il giocatore più intelligente che abbia mai visto. Ma Kyrie Irving… LeBron lo ha aiutato a realizzare e massimizzare il suo potenziale. Ed è uno che solitamente riesce spesso a stopparti. L’ho visto stoppare diversi ragazzi durante le partite e ricordo di aver esclamato: ‘Merda, è stato pazzesco quello che ha fatto’. Ho solo tanto rispetto per lui.”

