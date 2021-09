NBA, Shaquille O’Neal: “Milwaukee può fermare Brooklyn, rispetto per i campioni”

Mentre lentamente ci avviciniamo ai blocchi di partenza della prossima stagione, pare chiaro che la Eastern Conference abbia una squadra favorita: i Brooklyn Nets. Intervistato da Stephen A. Smith a First Take, Shaquille O’Neal ha risposto così alla domanda se esiste qualche squadra in grado di fermare i Big 3 dei Nets:

“Certamente, ci sono sicuramente i campioni! Come on man, Milwaukee! Non mancate di rispetto ai campioni solo perché ci sono queste squadre con tutti questi grandi giocatori. Date ai campioni il rispetto che meritano. [Giannis Antetokounmpo] ci è arrivato nel modo giusto, meritevole di rispetto. Quindi avrà tutto il mio rispetto finché non lo batteranno. Il nuovo Superman sarà un problema dell’est, punto e basta. L’ho già detto.”

Negli scorsi Playoff, Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets si sono scontrati nelle Semifinali di Conference ad est. La serie fu molto equilibrata, e terminò con la vittoria dei Bucks in Gara 7. Tuttavia, nella scorsa stagione i Nets dovettero fare i conti con i numerosi infortuni dei loro Big 3. Durante quella serie infatti, il solo Kevin Durant era pienamente arruolabile, mentre James Harden e Kyrie Irving ebbero entrambi dei problemi fisici.

Tuttavia, nonostante le difficoltà, Brooklyn se la giocò alla pari con i campioni in carica. Nella prossima stagione Milwaukee dovrà fare un ulteriore passo in avanti per contrastare i Nets, che potranno contare sui Big 3 sani e su un supporting cast migliorato. Shaquille O’Neal ci ricorda una cosa però: non sottovalutare la forza dei campioni in carica.

