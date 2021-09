NBA, Richard Jefferson: “LeBron James il più talentuoso? No, Vince Carter”

Richard Jefferson è stato sicuramente uno dei giocatori NBA più importanti degli anni 2000, in cui ha cambiato tante squadre di alto livello, ed ha potuto condividere il parquet con leggende del calibro di LeBron James e Vince Carter. In un’intervista, Jefferson si è espresso così su chi, secondo lui, sia stato il giocatore più talentuoso che abbia mai visto:

“Non ho mai visto nessuno con le doti e le capacità di Vince Carter: ho avuto l’onore di dividere il campo con LeBron, ma non credo ci fosse niente al mondo che si potesse fare su un campo di pallacanestro che a Carter non riuscisse. Canestri al ferro con la sinistra, schiacciate con la mano debole, appoggi dopo rotazioni di 360 gradi, dominare il gioco controllando il ritmo come fosse una point guard. Secondo il mio modesto parere, Carter è stato il giocatore più talentuoso che abbia mai visto”.

Richard Jefferson e Vince Carter giocarono insieme ai New Jersey Nets. L’elogio al suo vecchio compagno non è un voler sminuire LeBron James, ma semplicemente mettere in risalto le grandi doti di Vince Carter. Carter è un futuro Hall of Famer, con 22 anni di carriera NBA alle spalle. E all’inizio di essa era sicuramente uno dei giocatori più forti e spettacolari che la lega abbia mai visto.

LeBron James e Richard Jefferson giocarono insieme ai Cleveland Cavaliers, che nel 2016 vinsero il titolo. LeBron trascinò i suoi Cavs alla rimonta sui Golden State Warriors alle Finals, ribaltando il risultato da 3-1 a 4-3. Jefferson, grazie alla sua grande esperienza, fu un giocatore importante in quei Playoff, garantendo buone difese e triple dall’arco.

Leggi anche:

Mercato NBA, c’è l’accordo tra i Dallas Mavericks e Frank Ntilikina

NBA, ecco la richiesta dei Rockets per scambiare John Wall

NBA, Giannis Antetokounmpo parla del suo rapporto con la Grecia