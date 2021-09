NBA, Jason Kidd: “Doncic e Porzingis le mie stelle. Kokoskov? Un genio”

Dopo due stagioni trascorse alla corte di Frank Vogel, in qualità di assistente allenatore dei Los Angeles Lakers, Jason Kidd tornerà a ricoprire la carica di capo allenatore, volenteroso di essere l’artefice del definitivo salto di qualità dei Dallas Mavericks.

Di seguito, le parole dell’ex playmaker dei Nets, autore di un singolare viaggio nel Vecchio Continente in estate, mirato ad approfondire il proprio rapporto con Luka Doncic e Kristaps Porzingis:

“Sono convinto di avere in mano una squadra estremamente competitiva, in termini di roster e di staff tecnico. Poiché considero il rapporto con i miei giocatori una questione di importanza capitale, nelle scorse settimane sono stato in Lettonia ed in Slovenia per conoscere meglio Porzingis e Doncic. Ho visto Kristaps allenarsi con grande puntiglio in palestra e comportarsi con genuina umanità negli ambienti informali. E’ un ragazzo estremamente interessante, anche sotto il profilo delle passioni: pratica diversi sport da combattimento per migliorare la propria coordinazione nei movimenti. Sul versante opposto, ho cenato con Luka diverse volte in mezzo alla sua gente. La Slovenia si è resa conto di avere tra i propri figli un talento generazionale e, come è naturale che sia, prova nei suoi riguardi devota ammirazione. Facendo una fantasiosa media tra età, talento, esperienza e carisma, potremo dire senza censure che si tratti di uno dei primi cinque fenomeni della storia di questo sport. Senza mancare di rispetto agli altri ragazzi che allenerò, Doncic e Porzingis sono le mie stelle e dovrò trovare il modo di farli esprimere al meglio.”