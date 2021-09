Niente NBA per Mike James: firma con l’AS Monaco

Non rivedremo Mike James in NBA, almeno per la prossima stagione. Secondo le ultime notizie, infatti, il giocatore ha firmato con l’AS Monaco. I francesi hanno chiuso velocemente un accordo con James dopo il suo addio al CSKA Mosca. Si vocifera di un contratto davvero importante per l’ex Brooklyn: alcuni insider lo indicano come uno dei più onerosi nella storia della Pro A.

Durante la scorsa stagione in 27 partite di Eurolega, James ha viaggiato con una media di 19.3 punti, 3.2 rimbalzi e 5.7 assist, tirando con il 43% dal campo e il 35.4% da 3 punti. In 13 partite di stagione regolare con i Nets, invece, l’ex Olimpia ha messo a referto una media di 7.7 punti, 2.5 rimbalzi e 4.2 assist ad allacciata di scarpa. Tanto era bastato per convincere i Nets a trattenerlo anche per i Playoff (3.7 punti, 1.8 rimbalzi e 1.3 assist).

AS Monaco is making noise in the EuroLeague market. The EuroLeague newcomers reached an agreement with Mike James, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) September 16, 2021

Leggi Anche

NBA, Dennis Schroder scherza sui social riguardo i soldi che ha perso

NBA, Patrick Beverley manda un messaggio ai Timberwolves

NBA, Kyrie Irving si ritirerebbe se scambiato dai Brooklyn Nets