NBA, Shaquille O’Neal: “I Chicago Bulls faranno un bel po’ di casino”

Quando si tratta di NBA, poche voci fanno rumore come quella di Shaquille O’Neal. L’ex stella di Lakers e Heat, con gli anni è diventato il volto di “Inside The NBA” assieme a Charles Barkley e i due sono riconosciuti per fare dichiarazioni decisamente altisonanti.

Questa volta, Shaq ha parlato dei Chicago Bulls, una delle squadre più attive in questa offseason; la franchigia di Windy City, ha aggiunto al suo roster due giocatori molto ambiti nella free agency come Lonzo Ball e DeMar DeRozan, partendo da basi sicuramente solide, nei nomi di Zach LaVine e Nikola Vucevic.

Per quanto vi siano molte indiscrezioni su quanto il pacchetto guardie possa convivere assieme, date le caratteristiche molto simili, non c’è dubbio che Chicago abbia sicuramente riportato l’attenzione nella città, come non accadeva da parecchi anni.

Lo scorso Mercoledì, Shaq è apparso a “First Take”, un programma di ESPN in cui ha commentato in questo modo l’operato dei Tori.

“Sono convinto che i Chicago Bulls faranno casino nella prossima stagione. Faranno un bel po’ di casino, dopo parecchio tempo, sì.”

Con Shaquille O’Neal era presente anche Stephen A. Smith, il quale ha invece parlato dei suoi New York Knicks, verso il quale O’Neal ha cominciato a scherzare, per chiudere il siparietto.

Secondo ESPN, nella previsione della stagione pubblicata stanotte, i Bulls finiranno ottavi a Est, con un record di circa 40 vittorie e 42 sconfitte.