Michael Jordan conferma le sue capacità di businessman

C’è un uomo che sembra esser nato soltanto per vincere, dentro e fuori dal campo: il suo nome è Michael Jordan. I traguardi con la casacca dei Chicago Bulls non necessitano di essere rispolverati perché sono troppi, e quindi lunghi da elencare, e perché sono fissati nella mente di qualsiasi appassionato del giocatore e della franchigia. Quelli fuori dal campo, invece, meritano di essere condivisi.

His Airness continua a ottenere vittorie in quello che, ormai, è il suo costante terreno di gioco: il business. L’ultima novità è stata riportata da più canali statunitensi, come Front Office Sports, secondo cui Michael Jordan sarebbe tra i primissimi sostenitori di una compagnia che oggi vale ben 7.9 miliardi di dollari.

Sportradar went public today, valued at $7.9 billion even after trading down on day 1.

Michael Jordan is an early investor in the Swiss sports data company, along with Mark Cuban & Eagles owner Jeffry Lurie.

MJ rang the bell on Wall Street this morning 🔔 pic.twitter.com/V7EKdgJvzC

— Front Office Sports (@FOS) September 14, 2021