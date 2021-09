La NBA ci pensa: “Vogliamo giocare alcune partite all’aperto”

Immaginate di poter assistere al derby di New York tra Knicks e Nets giocato sul campo del Rucker Park. Sembra qualcosa di lontano dalla realtà, vero? Eppure, questa ipotesi potrebbe presto realizzarsi. Secondo quanto riportano i media americani, infatti, la NBA starebbe pensando di organizzare qualche incontro della prossima stagione proprio all’aperto e/o su playground che hanno fatto la storia di questo gioco. Tutto questo replicando la meravigliosa partita organizzata dalla MLB in stile “Dream of Fields” sul campo creato appositamente nel nord dell’Iowa come nel del 1989 con Kevin Kostner.

A confermare le voci di un ragionamento interno alla lega, ci ha pensato Evan Walsh, vice presidente esecutivo delle strategie cestistiche e delle analytics della NBA. Queste le sue parole a riguardo:

“Abbiamo esplorato e continueremo ad esplorare la possibilità. Ovviamente la partita al Field of Dreams è stata un successo incredibile che vale la pena esplorare. Le sfide logistiche di una partita di pallacanestro giocata all’aperto sono significativamente superiori a quelle del baseball, che ovviamente si gioca senza coperture, e bisogna considerare aspetti come l’umidità, la possibilità di pioggia, la differenza tra il parquet e una superficie da esterno, le possibilità di infortuni. Ma comunque ne continueremo a parlare”.

