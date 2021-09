NBA, i Lakers aggiungono John Lucas III al coaching staff di Vogel

Secondo quanto riporta ESPN, John Lucas III si unirà allo staff di Frank Vogel ai Los Angeles Lakers. Dopo aver girato il mondo nel corso della sua carriera da giocatore – avendo giocato per 15 squadre, di cui 6 in NBA per un totale di 242 partite – John Lucas III, si è lanciato, come suo padre, nella carriera di allenatore a partire dal 2017.

Il 38enne ha trascorso un biennio ai Minnesota Timberwolves (2017-2019) prima di uscire temporaneamente dal giro. Con i californiani avrà la possibilità di ravvivare il percorso da assistant coach di Vogel e ritroverà LeBron James, affrontato diverse volte da avversario.

The Lakers hired John Lucas III to their coaching staff, sources told ESPN. Lucas carved out a respectable journeyman NBA run at PG in a career that included stints in the G League, Europe and China. He joins LAL after coaching with MIN. … And he has some history with LeBron. pic.twitter.com/BBi8EXjn22

— Dave McMenamin (@mcten) September 11, 2021