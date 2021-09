NBA, Gary Payton spiega la sua routine pre-partita prima di fare trash talking

Quando pensi ai migliori trash talker della storia, inevitabilmente pensi a Larry Bird, Michael Jordan e Gary Payton. Questi giocatori destabilizzavano i loro avversari apostrofandoli in maniera poco carina e sfidandoli direttamente sui parquet della NBA con l’intento di innervosirli e dominarli. The Glove, ospite di Baron Davis nella nuova puntata di Point God, ha quindi rivelato la sua “strana” routine prima di ogni partita:

“Il trash talk è un’arte. Prima di ogni partita, salivo in macchina alle 16:00 perché dovevo essere in palestra alle 17:30. E indovina cosa mettevo come canzoni? Ascoltavo Too $hort, E-40 e Ice Cube. Questi sono i 3 che ascoltavo durante il tragitto verso l’arena. Mentre ero per strada mi caricavo e pensavo: ‘Contro chi gioco stasera? Lo prenderò a calci in c***.” E se ero contro un giovane, ero pronto a distruggerlo in malo modo. Poi, quando arrivavo negli spogliatoi, mi mangiavo un Big Mac, delle patatine fritte, 6 McNuggets e un milkshake alla fragola. Se mi faceva male lo stomaco, ero sicuro che avrei preso ancor di più a calci nel sedere il mio avversario perché ero arrabbiato. Cercavo in qualsiasi modo di motivarmi, prima di ogni partita. E fortunatamente son sempre riuscito a trovare i giusti ganci.”