NBA, tutto ciò che devi sapere sulla classe Hall of Fame 2021

Anche quest’anno la Naismith Memorial Basketball Hall of Fame includerà tra le sue file alcuni dei giocatori e degli allenatori più importanti della storia dello sport, rendendo omaggio per i contributi nel diffondere ed evolvere il gioco della pallacanestro. La cerimonia di quest’anno includerà ben 16 nuovi membri; tra questi, i più conosciuti sono sicuramente Paul Pierce, Chris Bosh, Chris Webber e Ben Wallace. Da citare anche Bill Russell, che diventerà il quinto membro della Hall of Fame ad essere incluso da giocatore e da coach.

La cerimonia di entrata nella Hall of Fame si terrà l’11 settembre alle 19:00 Eastern Time (equivalenti alle 1:00 del 12 settembre in Italia) ed includerà membri scelti da 6 comitati diversi: uno nord-americano, due per “veterani” (ovvero per giocatori inclusi almeno 35 anni dopo la fine della propria carriera, a livello maschile e femminile), uno internazionale, uno per “pionieri” afro-americani (che hanno giocato ai tempi della segregazione razziale tra atleti) ed uno per contributor.

I nomi della classe Hall of Fame 2021

Ecco quindi la lista completa dei nuovi membri:

North American Committee

Rick Adelman (coach)

Chris Bosh (giocatore)

Yolanda Griffith (giocatrice)

Lauren Jackson (giocatrice)

Paul Pierce (giocatore)

Bill Russell (coach)

Ben Wallace (giocatore)

Chris Webber (giocatore)

Jay Wright (coach)

Men’s Veteran’s Committee

Bob Dandrige (giocatore)

Women’s Veteran’s Committee

Pearl Moore (giocatrice)

International Committee

Toni Kukoc (giocatore)

Early African-American Pioneers

Clarence ‘Fats’ Jenkins (giocatore)

Contributors

Val Ackerman (contributor)

Cotton Fitzsimmons (contributor)

Howard Garfinkel (contributor)

