Mercato NBA, i T’Wolves chiudono per Vanderbilt e McLaughlin

Dagli States arriva la notizia che i Minnesota T’Wolves hanno trovato un accordo per continuare a godere delle prestazioni di Jarred Vanderbilt e Jordan McLaughlin. I giocatori infatti, entrambi già a roster nelle scorse stagioni, firmeranno dei contratti triennali per restare col team guidato da coach Finch.

Restricted free agent F Jarred Vanderbilt has agreed to stay with the Minnesota Timberwolves on a new three-year, $13.8 million deal, his agent Kevin Bradbury of @Rep1Basketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 10, 2021

$13.8 milioni per l’ala forte Vanderbilt, lui che finalmente la scorsa stagione è stato risparmiato dai fastidi fisici e ha potuto contribuire alla causa T’Wolves. 5.4 punti e 5.8 rimbalzi la scorsa stagione, conditi da sacrificio, hustle plays e mentalità difensiva. Vanderbilt sta inoltre trasformandosi in un efficiente scorer: il 78% dei suoi tiri sono giunti al ferro, con una realizzazione del 71.7%.

Jordan McLaughlin is getting a three-year, $6.5 million deal from the Wolves, sources tell @TheAthletic — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) September 10, 2021

McLaughlin occuperà invece lo slot del terzo playmaker a Minnesota, dietro a D’Angelo Russell ed il nuovo arrivato Patrick Beverley. I suoi tre anni a $6.5 milioni premiano un giocatore che ha sempre saputo svolgere il suo compito: 5 punti e quasi 4 assist a partita per lui, in un’annata in cui ha tirato col 35.9% dall’arco.

