NBA, Blake Griffin punzecchia i tifosi di Detroit: “Mi odierei anch’io”

Dopo aver trascorso tre stagioni e mezzo a Detroit, lo scorso febbraio Blake Griffin ha deciso di dare una svolta alla sua carriera e dire addio al Michigan con l’intenzione di puntare al titolo NBA. Il lungo infatti si è poi unito ai Brooklyn Nets di coach Steve Nash per rilanciare le sue ambizioni.

Un addio mal digerito dalla tifoseria che in tre anni ha visto poche volte un Griffin in piena forma poiché sempre limitato da infortuni e problemi al ginocchio. Intervistato nel corso dell’ultima puntata del podcast prodotto da ESPN, l’ex stella dei Clippers ha voluto rispondere in maniera ironica rispetto al periodo trascorso con la canotta dei Pistons:

“Nella stagione 2018-19 sono stato un All-Star, sono stato nominato in un quintetto All-NBA, ho schiacciato un bel po’ di volte, ho giocato i playoff da infortunato… ma mi odierei anche io, Detroit”.

Per la cronaca, il giocatore ha chiuso la sua avventura con Detroit viaggiando con una media di 20.7 punti e 6.7 rimbalzi in 138 apparizioni.

Leggi Anche

Mercato NBA, i Lakers cercano il loro quindicesimo uomo

NBA, Ben Wallace pronto ad essere inserito nella Hall of Fame 2021

NBA, Rondo parla della leadership tra i Lakers