Natalia Bryant parla di Kobe: “Era il miglior ‘Girl Dad’ del mondo”

In una intervista rilasciata a Teen Vogue, Natalia Bryant, figlia di Kobe, ha parlato del rapporto speciale avuto con il padre, nonostante interessi diversi. Il punto in comune tra i due – senza la pallacanestro – era il cinema. Natalia, la quale frequenterà University of Southern California in cui seguirà il corso di Cinema & Media, si è espressa in questa maniera:

“Era il miglior ‘Girl Dad’ del mondo: nel 2019 mi portò a vedere l’ultimo Star Wars, The Rise of Skywalker, facendomi ascoltare la mia playlist con Taylor Swift per tutto il viaggio di ritorno, parlando della saga. Gli ho chiesto di guardare tutti i film uno dietro l’altro quella notte stessa e lui mi ha accontentata, anche se mi sono addormentata a metà del primo. Amo parlare di mio padre. È dolceamaro, ma il suo ricordo per me è più divertente che triste.”

Natalia, un passato da pallavolista, ha quindi raccontato anche una serata con Kobe dopo un match di pallavolo contro Oregon:

“Eravamo solo io e lui, ne ho un ricordo bellissimo. Amo la pallavolo e non la pallacanestro perché odio correre. Ho smesso di giocarci dopo l’incidente perché c’erano troppe cose tutte assieme: so di non amare il volley quanto loro [Kobe e la sorella Gigi] amavano la pallacanestro. Ma a me sta bene. Volevo solo prendermi una pausa.”

