I Cleveland Cavaliers hanno firmato Tacko Fall. Il contratto è un annuale non garantito, e gli agenti del giocatore – Bill Duffy e Justin Haynes – hanno riferito la notizia a The Athletic. Il centro alto 225 cm rimarrà quindi nella lega dopo i suoi primi due anni passati in maglia Boston Celtics.

Nelle sue due prime stagioni in NBA Fall, che non era stato scelto al Draft del 2019, ha avuto un contratto two-way con i Boston Celtics. I suoi impegni si dividevano quindi tra la lega maggiore e la G-League, dove ha giocato con i Maine Red Claws nella stagione 2019-20. Nelle 26 partite che ha giocato a Boston, Fall ha avuto una media di 2.7 punti e 2.6 rimbalzi in poco più di sette minuti.

Prima dell’arrivo a Boston, dove è diventato uno dei giocatori preferiti della tifoseria biancoverde, Tacko si era messo in mostra durante la March Madness del 2019. Il centro senegalese aveva infatti portato il college di UCF a un solo punto dall’eliminare i favoriti, la Duke di Zion Williamson e R.J. Barrett.

I Boston Celtics non sono però riusciti a offrirgli la qualifying offer, e per questo Fall ha lasciato la città del Tea Party in direzione Ohio. Ai Cavs cercherà, grazie al duro lavoro che ha contraddistinto la sua carriera, di farsi spazio nel frontcourt. Un reparto che è già parecchio affollato in quel di Cleveland, vista la presenza a roster di Evan Mobley, terza scelta assoluta, Kevin Love, Jarrett Allen e il nuovo arrivato Lauri Markkanen. Ma le dimensioni di Tacko sono diverse dai giocatori appena citati. E se continuerà a lavorare duro come ha fatto finora potrà costruirsi una carriera, a Cleveland e ovunque nella lega.

