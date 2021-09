NBA, Kyle Kuzma: “Ero un po’ scioccato perché pensavo di andare a Sacramento”

Dopo una stagione deludente ai Lakers, Kyle Kuzma ha pubblicamente chiesto un ruolo decisamente più concreto all’interno dei gialloviola. Il problema, per lui, è che Kuz è stato utilizzato come merce di scambio per arrivare a giocatori migliori. Ora, effettivamente, potrebbe avere la possibilità di mostrare la bontà del suo talento dopo che è stato spedito a Washington nello scambio a 5 squadre che ha portato Russell Westbrook a LA.

Ospite del podcast “No Chill with Gilbert Arenas”, Kuz ha confidato che pensava di approdare a Sacramento visto che Lakers e Kings avevano già un accordo di trade e stavano solo aspettando la decisione di Montrezl Harrell sulla sua player option. In quel lasso di tempo, però, si sono inseriti i capitolini i quali hanno anticipato l’operazione con i californiani:

“Ero un po’ scioccato perché pensavo che sarei andato a Sacramento. Lo scambio per Buddy Hield era concluso. Avevo già in mente Sacramento, ero tipo “Ok, sono a Sacramento, sono a 45 minuti di volo da qui, non è male, sono vicino a Napa”. Poi mi han detto ‘Andrai a Washington’. Ero super entusiasta perché ovviamente è una situazione migliore. Andare a Sacramento sarebbe stato divertente, certo, ma avere l’opportunità di giocare con Bradley Beal, qualcuno che sta davvero cercando di vincere in questo campionato, è l’occasione perfetta, perché è un killer, un ragazzo che ha guidato la lega come miglior scorer più volte o quello che è. Per me è un’occasione perfetta, ci sono tanti ragazzi che hanno qualcosa da dimostrare ed è qualcosa che potrebbe essere speciale”.

Parole che confermano la volontà di trovarsi in un ruolo migliore:

“Il fatto è che vorrei avere un ruolo definito. Se ne avrò la possibilità, dimostrerò cosa so fare davvero. Posso segnare 25 punti a partita, senza dubbio. Credo davvero anche di poter essere un All-Star. Non mi interessa cosa pensa o dice la gente. Conosco me stesso e conosco le mie capacità. È difficile essere regolari in un ruolo irregolare. Sono entusiasta di avere un ruolo più coerente.”

