NBA, Lou Williams su Kawhi Leonard: “Si allena sempre ad un altro ritmo”

Lou Williams nel corso della sua carriera in NBA ha potuto notare il diverso effort di allenamento tra le principali stelle della lega. Williams, scelto dai 76ers di Allen Iverson, è passato poi per i Lakers di Kobe Bryant e per i Rockets di James Harden, fino ad approdare ai Clippers di Leonard.

Williams, che vestirà ancora la canotta degli Hawks la prossima stagione, nel podcast di The Trap con Karlous Miller e Clayton English ha cercato di mettere a confronto lo stile di pallacanestro di Leonard rispetto a quelli di Bryant, Iverson e Harden:

“Stili completamente diversi. Kawhi è sul campo un’ora e mezza prima dell’allenamento, è lì un’ora e mezza dopo l’allenamento, ma questo è solo il suo ritmo… ha bisogno di mezza giornata per poter carburare al meglio. È così che lavori lui. Hai capito cosa intendo? È certamente uno che lavora tanto. Sono quattro stili di pallacanestro completamente diversi.”

