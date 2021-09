Mercato NBA, i Clippers rilasciano Yogi Ferrell

Le strade dei Los Angeles Clippers e di Yogi Ferrell si dividono ufficialmente. Dopo un’avventura con 8 partite disputate e una media di 4.6 punti, 1.5 rimbalzi e 2.1 assist, la franchigia losangelina ha tagliato il giocatore. A riportarlo è stato Shams Charania di The Athletic.

The Clippers have waived guard Yogi Ferrell. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 6, 2021

Yogi Ferrell era stato ingaggiato a stagione in corso, firmando un 10-day contract prima e un contratto pluriennale dopo. Per il classe ’93 è stata una stagione travagliata. Inizialmente viene ingaggiato dagli Utah Jazz ma viene tagliato il giorno dopo. A gennaio, invece, firma con i Cleveland Cavaliers, ma ancora una volta finisce in un battito di ciglia: Ferrell viene rilasciato tre giorni dopo, nonostante le due partite giocate consecutivamente.

Gli anni d’oro della point guard coincidono con le esperienze, entrambe biennali, ai Dallas Mavericks e ai Sacramento Kings dove, rispettivamente, ha giocato 118 e 121 partite.

