NBA, ammorbidito il protocollo anti-Covid per i giocatori vaccinati

Nonostante non sia ancora stato promulgato alcunché che obblighi tassativamente i giocatori NBA a vaccinarsi, tutti gli atleti ed i membri delle franchigie che abbiano portato a conclusione l’iter vaccinale godranno di una significativa attenuazione del protocollo anti-Covid.

If all players on a team are fully vaccinated, NBA and NBPA anticipate there would be no restrictions on those players‘ away-from-work activities (such as accessing indoor bars, clubs, lounges), sources said. https://t.co/ASKdCdfD1t — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021

Gli individui vaccinati verranno sottoposti a tampone meno frequentemente rispetto agli altri, così come non dovranno essere costretti ad osservare un periodo di quarantena in caso di contatto con soggetto positivo. Per tale ragione, essi non saranno nemmeno vittime di restrizioni per quanto riguarda le attività da svolgere con il resto della squadra. I non vaccinati invece dovranno rimanere all’interno della propria abitazione per 7 giorni e successivamente indossare una mascherina al centro d’allenamento.

Qualora tutti i giocatori di una franchigia fossero vaccinati, in occasione della permanenza nella città di riferimento o di partite in trasferta, essi potranno recarsi al di fuori delle proprie abitazioni e frequentare luoghi pubblici di aggregazione.

In conclusione, ogni lavoratore dell’immensa macchina NBA dovrà essere esaminato in relazione alla propria vigoria anti-virale nel corso della pre-stagione, in modo tale da identificare chiunque abbia una risposta immunitaria limitata o destinata a decrescere.

Leggi anche:

NBA, LaMarcus Aldridge potrà tornare a giocare

Mercato NBA, Paul Millsap è un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets

NBA, Chris Bosh sul suo libro: “Voglio essere un esempio”