Dopo nemmeno una stagione di lontananza, Rajon Rondo sembra essere pronto a vestire nuovamente la canotta dei Los Angeles Lakers. Dopo aver raggiunto un accordo di buyout con i Memphis Grizzlies per tornare free agent, il play avrebbe tutta l’intenzione di firmare con la compagine di LeBron James e ritagliarsi nuovamente un ruolo importante nella lotta per il titolo NBA 2022. Chiaramente, l’ex Boston firmerebbe un contratto annuale al minimo salariale da 2.6 milioni di dollari. Un rincalzo che sarebbe importante per il roster guidato da Frank Vogel.

Tra buyout e minimo salariale, il giocatore tornerebbe a percepire i 7.5 milioni di dollari previsti dal precedente contratto. Rondo, lo ricordiamo, era stato spedito solo qualche settimana fa ai Grizzlies insieme a Pat Beverley, nell’operazione che ha portato invece Eric Bledsoe in direzione Clippers.

Rajon Rondo plans to sign a one-year, $2.6M deal with the Lakers upon clearing waivers today, sources tell ESPN. He agreed to a contract buyout with Memphis on Saturday. Rondo will still make his full $7.5M salary this season between buyout and new deal. https://t.co/ehFzHb6pVC

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 30, 2021