NBA, Shaq su Ben Simmons: “Non è mai migliorato in 4 anni”

Il futuro di Ben Simmons sembra sempre più lontano dai Philadelphia 76ers. Secondo alcuni rumors, Simmons avrebbe chiesto ai Sixers di imbastire una trade e non avrebbe alcuna intenzione di presentarsi al training camp qualora fosse ancora nel roster a fine settembre. Di questa situazione, ne ha parlato Shaquille O’Neal, intervistato da Complex:

“C’è qualche possibilità che Ben Simmons possa iniziare la stagione con i Sixers?” “Io dico di no. Non ha comunicato molto con loro in questa estate. Non è migliorato in alcun modo negli ultimi 4 anni. Se non c’è comunicazione con i piani alti le cose non andranno per il meglio. I tifosi di Philly lo hanno mollato, oppure lo stanno iniziando a mollare. Sarà probabilmente un bene per lui andare da qualche altra parte. Ha lavorato sul suo tiro in sospensione, quindi se torna avrà probabilmente interesse ad avere lo stesso tiro di Stephen Curry.”

Nella scorsa stagione i Philadelphia 76ers sono arrivati fino alle Semifinali di Conference, perse a Gara 7 contro gli Atlanta Hawks. In quella serie, ma in verità in tutti i Playoff, Ben Simmons ha mostrato tutti i suoi limiti offensivi e caratteriali, arrivando a non prendersi nessuna conclusione dal campo nei finali di partita, per paura di subire un fallo in stile Hack-a-Shaq.

Quest’estate Simmons è stato visto lavorare sul suo tiro. L’australiano ha pure rinunciato alle Olimpiadi per restare in palestra e migliorarsi. Vedremo se riuscirà a riscattare la deludente stagione appena conclusa, e se lo farà con la canotta dei Philadelphia 76ers o con quella di qualche altra squadra NBA.

