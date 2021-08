NBA: Ben Simmons via dai Sixers? Per molti GM è solo questione di tempo

I training camp delle 30 franchigie NBA sono ormai alle porte e Ben Simmons è ancora un giocatore dei Philadelphia 76ers.

Sono in molti, tuttavia, i dirigenti NBA i quali credono che il futuro dell’australiano sarà sicuramente lontano da Philadelphia. Come riportato da Shams Charania di The Athletic infatti, per tanti addetti ai lavori non si tratta più di “se” Simmons verrà scambianto ma piuttosto “quando”.

Ed effettivamente gli indizi riguardo un possibile addio ai Sixers, del tre volte All-Star ci sarebbero tutti. A partire dalle dichiarazioni, post sconfitta contro gli Atlanta Hawks di Joel Embiid, che ha indicato la mancata schiacciata di Simmons (non effettuata per paura di subire fallo) come il momento decisivo per la sconfitta di Phila. Lo stesso Doc Rivers, richiesto di un commento sul futuro del nativo di Melbourne, ha detto di non essere sicuro che possa rappresentare il playmaker del futuro.

Il logoramento del rapporto tra Simmons e i Sixers però parte da ben prima dell’ultima, infelice, esperienza in post season. Ma parte da più lontano. Da quando cioè, subito dopo l’arrivo di Daryl Morey nella Città dell’Amore Fraterno, i Sixers hanno cercato in tutti i modi di scambiarlo con James Harden. I playoff poi ne hanno solo accelerato e accentuato il deterioramento tanto da far pensare che, stavolta veramente, il rapporto possa essere arrivato al capolinea.

Sempre secondo Charania infatti i Sixers hanno gli occhi puntati su Damian Lillard, vero sogno proibito di Morey e Rivers. Sogno che fino a qualche tempo fa poteva essere considerato irrealizzabile ma che, alla luce delle recenti dichiarazioni di Dame, potrebbe assumere contorni più definiti e credibili nei prossimi mesi. La tratta Philadelphia-Portland dunque potrebbe scaldarsi.

