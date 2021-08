NBA, Reggie Bullock si presenta a Dallas: “Ringrazio i Mavericks per l’occasione”

Ci si aspettava un grande mossa di mercato da parte dei Dallas Mavericks, ma ciò non è avvenuto. Tuttavia, i texani hanno cercato giocatori che potessero aiutarli a puntare in alto in vista della prossima stagione. La firma di Reggie Bullock sarà utile in questo senso, così come per Luka Doncic e compagni. Bullock, nella conferenza stampa di presentazione, ha ammesso di aver deciso subito di giocare ai Mavericks non appena è giunta l’offerta al suo agente. Queste le sue prime parole:

“Innanzitutto vorrei ringraziare l’organizzazione dei Dallas Mavericks per l’occasione che mi hanno dato. Io e la mia famiglia siamo entusiasti di essere qui e non vedo l’ora di iniziare.”

Bullock si è fatto notare in questa lega grazie al suo tiro dall’arco e alle sue capacità difensive. Il giocatore ha promesso che anche in quel di Dallas cercherà di aiutare la squadra in marcatura sulla stella avversaria:

“Sono così fiero di me stesso per quanto riguarda il tirare. Poi ovviamente darò il mio apporto in difesa marcando il miglior giocatore dell’altra squadra o chiunque altro. Sono pronto per andare in campo e competere con i miei compagni.”

La scelta di firmare con la franchigia texana è stata facile, anche perché Bullock – da sua stessa ammissione – lo scorso anno rimase impressionato dal talento di alcuni componenti dei Mavs:

“La scorsa stagione quando giocai contro i Mavericks rimasi impressionato da come erano competitivi. Hanno grandissimi giocatori. È stata una scelta ovvia per me. L’anno scorso con i New York Knicks abbiamo raggiunto i Playoff, ma i Mavericks sono già pronti allo step successivo. Penso anche che per le mie caratteristiche giocare qui sia la scelta migliore.”

