NBA, CJ McCollum svela il suo rapporto con Damian Lillard

CJ McCollum e Damian Lillard è stata la coppia che negli ultimi anni ha trascinato in lungo e in largo i Portland Trail Blazers. I due si conoscono da diverso tempo ed entrambi vorrebbero portare un titolo nell’Oregon. La questione, però, sembra complicarsi ogni stagione che passa. Nonostante le delusioni sportive, i due non si recriminano niente sul piano personale.

CJ McCollum, ospite al podcast di J.J. Redick, ha voluto parlare del proprio rapporto con l’altra stella dei Blazers:

“Damian Lillard avrebbe potuto far cambiare idea ai Portland Trail Blazers quando volevano scegliermi. Avrebbe potuto dire ‘Nah! non ci serve un’altra guardia.’ Invece ha incoraggiato il front office a scegliermi. Praticamente mi ha aiutato ad approdare nella squadra. Eravamo già amici, anche prima del Draft NBA. Tutto ciò ha reso il resto più semplice. Ti dirà che io sono un po’ pazzo. Ma lui rispetta questa mia pazzia. Ti racconterà di come io non ho paura di sfidare nessuno. Come non ho alcun timore a marcare qualcuno in allenamento. Faccio sempre trash talking con lui. Lo faccio con chiunque. Non cerco di essere uguale a qualche altro giocatore, ma solo essere me stesso… penso che lui rispetti questa parte del mio carattere.”